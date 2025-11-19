В МЗС РФ відреагували на чутки про мирні "угоди" з США щодо України: що сказали

Марія Захарова / © Associated Press

Реклама

Речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова прокоментувала повідомлення низки ЗМІ про те, що Вашингтон нібито таємно консультується з Кремлем щодо «дорожньої карти» припинення війни.

Про це пишуть РосЗМІ.

Захарова наголосила, що на рівні МЗС РФ інформації про ці «угоди» немає.

Реклама

«МЗС РФ не отримувала від США інформації по офіційних каналах щодо якихось „угод“ щодо України, про які пишуть ЗМІ», — заявила вона.

Нагадаємо, за інформацією видання Axios адміністрація Дональда Трампа нібито таємно готує масштабний план завершення війни в Україні, який уже обговорюють у Вашингтоні, Москві та Києві.

Документ із 28 пунктів включає припинення війни, безпекові гарантії та майбутні відносини США з Україною і Росією. Спецпосланець Трампа Стів Віткофф провів закриті перемовини з представником РФ Кирилом Дмитрієвим у Маямі та контактував із українською стороною. Білий дім вважає, що нині сприятливий момент для мирної ініціативи, а Європу вже інформують про підготовку цього плану.