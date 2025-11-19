- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 269
- Час на прочитання
- 1 хв
В МЗС РФ відреагували на чутки про мирні "угоди" з США щодо України: що сказали
Чи справді США ведуть переговори з Росією про закінчення війни? Марія Захарова прокоментувала цю інформацію.
Речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова прокоментувала повідомлення низки ЗМІ про те, що Вашингтон нібито таємно консультується з Кремлем щодо «дорожньої карти» припинення війни.
Про це пишуть РосЗМІ.
Захарова наголосила, що на рівні МЗС РФ інформації про ці «угоди» немає.
«МЗС РФ не отримувала від США інформації по офіційних каналах щодо якихось „угод“ щодо України, про які пишуть ЗМІ», — заявила вона.
Нагадаємо, за інформацією видання Axios адміністрація Дональда Трампа нібито таємно готує масштабний план завершення війни в Україні, який уже обговорюють у Вашингтоні, Москві та Києві.
Документ із 28 пунктів включає припинення війни, безпекові гарантії та майбутні відносини США з Україною і Росією. Спецпосланець Трампа Стів Віткофф провів закриті перемовини з представником РФ Кирилом Дмитрієвим у Маямі та контактував із українською стороною. Білий дім вважає, що нині сприятливий момент для мирної ініціативи, а Європу вже інформують про підготовку цього плану.