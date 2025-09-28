МЗС РФ зробило заяву щодо перемовин з США

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

Росія та США домовилися провести новий раунд консультацій для зменшення напруженості та усунення подразників у двосторонніх відносинах

Про це сказав очільник МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

«Вже було два раунди, Третій ми з Марко Рубіо домовились провести цієї осені», — сказав він.

Реклама

Лавров повідомив, що Росія та США домовилися провести новий раунд консультацій для зменшення напруженості у двосторонніх відносинах у найближчі місяці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що різна риторика, яка лунає зі США, не суперечить їхньому декларованому бажанню врегулювати війну в Україні. За словами Пєскова, Москва продовжує бути відкритою для виходу на трек мирних переговорів.