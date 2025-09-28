- Дата публікації
МЗС РФ зробило заяву щодо перемовин з США
Після двох попередніх раундів консультацій Росія та США домовилися провести третій раунд.
Росія та США домовилися провести новий раунд консультацій для зменшення напруженості та усунення подразників у двосторонніх відносинах
Про це сказав очільник МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.
«Вже було два раунди, Третій ми з Марко Рубіо домовились провести цієї осені», — сказав він.
Лавров повідомив, що Росія та США домовилися провести новий раунд консультацій для зменшення напруженості у двосторонніх відносинах у найближчі місяці.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що різна риторика, яка лунає зі США, не суперечить їхньому декларованому бажанню врегулювати війну в Україні. За словами Пєскова, Москва продовжує бути відкритою для виходу на трек мирних переговорів.