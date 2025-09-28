ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
807
Час на прочитання
1 хв

МЗС РФ зробило заяву щодо перемовин з США

Після двох попередніх раундів консультацій Росія та США домовилися провести третій раунд.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Росія та США домовилися провести новий раунд консультацій для зменшення напруженості та усунення подразників у двосторонніх відносинах

Про це сказав очільник МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

«Вже було два раунди, Третій ми з Марко Рубіо домовились провести цієї осені», — сказав він.

Лавров повідомив, що Росія та США домовилися провести новий раунд консультацій для зменшення напруженості у двосторонніх відносинах у найближчі місяці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що різна риторика, яка лунає зі США, не суперечить їхньому декларованому бажанню врегулювати війну в Україні. За словами Пєскова, Москва продовжує бути відкритою для виходу на трек мирних переговорів.

Дата публікації
Кількість переглядів
807
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie