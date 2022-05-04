МЗС Росії не вгамується: Захарова заявила про ізраїльських найманців, що воюють з "азовцями"

МЗС Росії не вгамується: Захарова заявила про ізраїльських найманців, що воюють з "азовцями"

Російська Федерація відома своїми фейками і пропагандою: наразі не йметься їхньому МЗС.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що в Україні "фактично пліч-о-пліч з бійцями "Азова" перебувають і ізраїльські найманці". Мовляв, на власні очі бачила "відео, фактуру, матеріали", що підтверджують це.

Про це пише видання Meduza.

Втім, подробиці про ці матеріали та докази свої слів Захарова відмовилася повідомити. Крім того, вона заявила: цю інформацію "навряд чи захочуть чути" ізраїльські політики, які "роздули зараз інформаційну кампанію".

"Все-таки скажу те, що зараз навряд чи захочуть чути ті самі політики в Ізраїлі, які роздмухали інформаційну кампанію. Можливо їм буде цікаво. В Україні зараз фактично пліч-о-пліч з бійцями"Азова" перебувають і ізраїльські найманці", - заявивила вона.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами". Він робив спробу виправдати вторгнення РФ в Україну та проведення російськими військами так званої "денацифікації" країни. Своїми словами Лавров спровокував міжнародний скандал, порівнявши Зеленського з Гітлером.

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