Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
391
Час на прочитання
1 хв

МЗС Росії вважають, що переговори на Алясці завершили ізоляцію Москви

Переговори на Алясці змінили баланс дипломатичних відносин між РФ і США.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Речниця МЗС Росії Марія Захарова

Речниця МЗС Росії Марія Захарова / © Associated Press

Переговори на Алясці між президентами Росії та США Володимиром Путіним і Дональдом Трампом ознаменували кінець ізоляції Москви у західній дипломатії та відкрили нові канали для діалогу.

Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова у Telegram.

«Західні ЗМІ у стані, який можна назвати божевіллям, що переходить у повне безумство: три роки вони розповідали про ізоляцію Росії, а сьогодні побачили червону килимну доріжку, якою зустрічали президента Росії у США», — написала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як європейські політки відреагували на заяви Путіна під час саміту на Алясці.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним закликав президента України Володимира Зеленського «укласти угоду» з Росією та додав, що готовий бути присутнім на можливій зустрічі Зеленського і Путіна.

