МЗС Росії звинуватило Вашингтон, що їхні відносини підійшли до небезпечно критичної межі

У Кремлі заявляють, що знову стати "справжніми друзями" вони зможуть, якщо цього захочуть США.

У Кремлі заявляють, що їхні відносини із США підійшли до небезпечно критичної межі. Ба більше, Міністерство закордонних справ РФ звинувачує у цьому Вашингтон.

Про це йдеться у заяві російського міністерства.

"Що стосується відносин Росії та США, які з вини Вашингтона підійшли до небезпечної критичної межі, то тут гостро необхідний серйозний предметний діалог і конкретні кроки американців і їх союзників щодо забезпечення надійних гарантій безпеки Росії", - йдеться в заяві російського МЗС.

Також у відомстві назвали неприйнятними активність НАТО на східному фланзі, військові навчання та обіцянки про вступ України до альянсу, і що вони можуть стати знову "справжніми друзями", якщо цього захочуть США. "Що стосується можливості стати справжніми друзями або надійними партнерами, то це, скоріше, питання до американської сторони", - зазначили у Кремлі.

Раніше повідомляли, що державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з міністром російського МЗС розповів, про що запитував у Лаврова на зустрічі і яку отримав відповідь.

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