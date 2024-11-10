МЗС розповіло нові деталі ДТП з українцями у Єгипті

Серед постраждалих у ДТП була українка 1984 року народження.

Внаслідок ДТП з туристичним автобусом у Єгипті постраждала громадянка України, інфрмація щодо її стану уточнується.

Про це розповіли у прес-службі МЗС України, пише РБК-Україна.

У МЗС розповіли, що поблизу міста Рас-Седр в Єгипті туристичний автобус потрапив у ДТП. Унаслідок аварії постраждали 41 особа, серед яких громадянка України 1984 року народження.

Усі постраждалі були доставлені до лікарні Рас-Седра, а консули наразі уточнюють стан постраждалої українки.

Також повідомляється, що загиблих внаслідок ДТП немає. Обставини інциденту зʼясовуються, і справа перебуває під контролем посольства України в Єгипті.

Нагадаємо, у Непалі автобус зірвався з 150-метрової висоти, внаслідок чого є загиблі та понад 30 травмованих.

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