МЗС Угорщини накинувся зі звинуваченням на адресу радника президента США: що про це відомо

Намагаючись захистити репутацію Віктора Орбана МЗС Угорщини Петр Сійярто накинувся зі звинуваченням на адресу радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.

Про це Сійярто написав на своїй сторінці в соцмережі.

Так, МЗС Угорщини звинуватив Джейка Саллівана у брехні. На його думку, "американським демократам важко змиритися з тим, що посеред прогресивного ліберального моря Європи все ще існує острів, на якому ми з гордістю проголошуємо: ні війні, ні гендеру, ні міграції".

"Вчора провоєнний, прогендерний та проміграційний демократичний уряд США продовжив свою кампанію брехні проти Угорщини. Цього разу до хору приєднався головний радник з питань національної безпеки. Ми залишаємося твердо відданими миру, захисту сімей від агресивної гендерної пропаганди та недопущенню нелегальних мігрантів. Подобається це американським демократам чи ні", – написав очільник МЗС Угорщини.

Сам же Салліван заявляв, що США занепокоєні наступом на демократичні інститути, який відбувається в Угорщині, а також ситуацією з корупцією в країні.

"Що я скажу від імені адміністрації Байдена, так це те, що ми не приховували нашого глибокого занепокоєння наступом Будапешта на демократичні інститути, зокрема на судову владу, корупцією в Угорщині та іншими проявами ерозії демократії в країні з боку її керівництва", – зазначив Салліван у відповідь на запитання, чи вважає уряд США Угорщину диктатурою.

Нагадаємо, що Угорщина викликала посла США після заяви американського лідера Джо Байдена про те, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан "прагне диктатури".

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