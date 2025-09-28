ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Час на прочитання
1 хв

Київ відповів Угорщині щодо обміну українських територій - гучна заява

МЗС України прокоментувало заяву угорського дипломата.

Наталія Магдик
Майдан Незалежності, Київ

Майдан Незалежності, Київ / © Pixabay

Представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відповів на заяви угорського дипломата Левенте Мадяра, який натякнув на необхідність територіальних поступок з боку України.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Угорщина може самостійно вирішувати, що робити зі своєю землею чи суверенітетом. Україна таких кроків не планує і порад не потребує», — підкреслив він.

Водночас наголошується, що Україна стоїть на захисті своєї територіальної цілісності і не допустить жодних компромісів щодо своїх кордонів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадьяр порівняв ситуацію в Україні з історією Угорщини після Першої світової війни. Він зазначив, що після поразки Будапешт втратив дві третини територій, але вирішив зберегти хоча б третину країни, щоб не «вчинити колективне самогубство». Мадьяр підкреслив, що тоді влада обрала «єдине розумне, хоч і трагічне рішення» — зберегти частину країни, а не втратити все. За його словами, нині Україна могла б втратити близько п’ятої частини території. Він додав, що не дає порад Києву, але мир іноді буває болісним, і головне — зберегти життєздатність держави, а не територію.

Окрім того, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента України Володимира Зеленського і закликав припинити переслідування.

