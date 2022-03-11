МЗС України звернулося до міжнародної спільноти через викрадення окупантами мера Мелітополя та інших мирних жителів України

МЗС України звернулося до міжнародної спільноти через викрадення окупантами мера Мелітополя та інших мирних жителів України

Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності, наголосили в МЗС.

Міністерство закордонних справ відреагувало на викрадення російськими окупантами міського голови Мелітополя Івана Федорова, а також інших мирних жителів Українти та закликало світову спільноту негайно дати жорстку відповідь РФ.

Заяву опублікували на офіційній сторінці у Telegram.

У відомстві такі дії російської армії кваліфікують як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та І Додатковими протоколом, які забороняють захоплення цивільних заручників під час війни.

"Збройна агресія Російської Федерації проти України супроводжується грубими порушеннями норм і принципів міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, воєнними злочинами і злочинами проти людяності, а також іншими порушеннями прав людини з боку російської армії", - йдеться у заяві.

В МЗС закликають міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

"Факти викрадення міського голови Мелітополя, так само як і сотні інших фактів воєнних злочинів російських окупантів на українській землі, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, 11 березня приблизно о 15-16 годині російські військові викрали мера Мелітополя. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко та радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За даними МВС, причиною викрадення є відмова Федорова від співпраці з ворогом.

ТСН.ua

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