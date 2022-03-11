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МЗС України звернулося до міжнародної спільноти через викрадення окупантами мера Мелітополя та інших мирних жителів України

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МЗС України звернулося до міжнародної спільноти через викрадення окупантами мера Мелітополя та інших мирних жителів України

УНІАН

Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності, наголосили в МЗС.

Міністерство закордонних справ відреагувало на викрадення російськими окупантами міського голови Мелітополя Івана Федорова, а також інших мирних жителів Українти та закликало світову спільноту негайно дати жорстку відповідь РФ.

Заяву опублікували на офіційній сторінці у Telegram.

У відомстві такі дії російської армії кваліфікують як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та І Додатковими протоколом, які забороняють захоплення цивільних заручників під час війни.

"Збройна агресія Російської Федерації проти України супроводжується грубими порушеннями норм і принципів міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, воєнними злочинами і злочинами проти людяності, а також іншими порушеннями прав людини з боку російської армії", - йдеться у заяві. 

В МЗС закликають міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу. 

"Факти викрадення міського голови Мелітополя, так само як і сотні інших фактів воєнних злочинів російських окупантів на українській землі, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, 11 березня приблизно о 15-16 годині російські військові викрали мера Мелітополя. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко та радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За даними МВС, причиною викрадення є відмова Федорова від співпраці з ворогом. 

© ТСН.ua
ТСН.ua

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