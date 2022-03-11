МЗС України звернулося до міжнародної спільноти через викрадення окупантами мера Мелітополя та інших мирних жителів України

Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності, наголосили в МЗС.
Міністерство закордонних справ відреагувало на викрадення російськими окупантами міського голови Мелітополя Івана Федорова, а також інших мирних жителів Українти та закликало світову спільноту негайно дати жорстку відповідь РФ.
Заяву опублікували на офіційній сторінці у Telegram.
У відомстві такі дії російської армії кваліфікують як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та І Додатковими протоколом, які забороняють захоплення цивільних заручників під час війни.
"Збройна агресія Російської Федерації проти України супроводжується грубими порушеннями норм і принципів міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, воєнними злочинами і злочинами проти людяності, а також іншими порушеннями прав людини з боку російської армії", - йдеться у заяві.
В МЗС закликають міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу.
"Факти викрадення міського голови Мелітополя, так само як і сотні інших фактів воєнних злочинів російських окупантів на українській землі, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності", - підкреслили у відомстві.
Нагадаємо, 11 березня приблизно о 15-16 годині російські військові викрали мера Мелітополя. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко та радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За даними МВС, причиною викрадення є відмова Федорова від співпраці з ворогом.
Читайте також:
- ВОЄННИЙ СТАН: ЩО ВІН ОЗНАЧАЄ І ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕННЯ
- Звання в армії України (ЗСУ)
- Хто такі хакери з Anonymous
- Що таке репарації
- Що таке закрите небо
- Хто такі вагнерівці
- Що таке демілітаризація