МЗС України зірвало виступ російського скрипаля в Угорщині

Прапор Угорщини / © pixabay.com

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У Будапешті скасували запланований виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна на церемонії відкриття нового концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що рішення стало результатом роботи Посольства України в Угорщині. Після звернення українських дипломатів організатори заходу переглянули програму та повністю замінили виступ російського музиканта.

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У Міністерстві закордонних справ наголосили, що представники держави-агресора не повинні отримувати міжнародні майданчики для популяризації російської культури.

«Російська культура — культура геноциду та воєнних злочинів, яка не повинна мати жодного місця на міжнародних майданчиках», — заявили в МЗС.

У відомстві також підкреслили, що Україна продовжить роботу над обмеженням присутності представників російського культурного простору на міжнародній арені.

Дипломати запевнили, що й надалі послідовно домагатимуться ізоляції російських культурних діячів у світовій культурній індустрії.

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Раніше повідомлялося, що Угорщина і Україна уклали угоду щодо низки прав, зокрема мовних та політичних, для угорської громади у Закарпатській області.

Ми раніше інформували, що прем’єр Угорщини Петер Мадяр почав масштабні звільнення в МЗС Угорщини, під ударом команда колишнього голови відомства Петера Сійярто.

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