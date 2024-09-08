МЗС вважає проведення "виборів" у Криму та Севастополі нелегітимним

"Вибори" в Росії стали фарсом і їх проведення на окупованих територіях є порушенням міжнародного права.

В Росії 8 вересня відбудуться "вибори" до місцевих органів влади, які включатимуть і окупований Крим. Результати цих виборів на захоплених територіях не матимуть легітимності.

Про це повідомило міністерство закордонних справ України.

"Так звані "вибори" в Російській Федерації давно перетворилися на фарс, які не мають нічого спільного з проявом народовладдя, а їх проведення на тимчасово окупованих територіях України, порушуючи норми та принципи міжнародного права, фактично делегітимізують політичну систему Росії. Вкотре наголошуємо, що результати так званих «виборів» та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя нікчемні, а самі "вибори" – нелегітимні", – зазначили у МЗС.

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів, наголосивши, що представники російських окупаційних сил, які беруть участь у "виборах" на окупованих територіях, не мають повноважень представляти Україну. МЗС також заявило, що особи, причетні до організації та проведення таких "виборів", будуть притягнуті до відповідальності за українським законодавством.

Нагадаємо, Росія формує списки кремлівських "спостерігачів" для легалізації виборчого процесу на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя, а також проводить бесіди з переселенцями в Криму, щоб забезпечити їх участь у голосуванні та підвищити явку.

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