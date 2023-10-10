З Сектору Гази та Ізраїлю не можуть виїхати сотні українців – у МЗС розповіли подробиці

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко поінформував, що дипломати розшукали в Ізраїлі ще сімох українців, які до цього часу вважалися зниклими, зараз вони перебувають в безпеці. Однак 150 людей досі не можуть виїхати з Сектору Гази, а з території Ізраїлю – 300, через скасування авіарейсів.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, за три доби оперативний штаб МЗС в Ізраїлі опрацював понад 700 звернень українців.

Посольство України також допомогло шести родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі, дипломати займаються українським хлопчиком, який був врятований в зоні бойових дій. Йому надається медичне лікування, психологічна підтримка і готується його повернення до України.

Олег Ніколенко також додав, що станом на 10 жовтня достовірно відомо про смерть двох українок в Ізраїлі.

"Ситуація більше не змінилася. Ми маємо інформацію про можливу загибель ще трьох українців: двоє на території Ізраїлю, один на території Сектора Гази. Але ця інформація наразі не підтверджена", - сказав речник.

Нагадаємо, член керівництва бойовиків ХАМАС розповів подробиці підготовки нападу на Ізраїль.

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