На $54 млрд перевершать Україну: РФ заклала шалені витрати на оборону 2025 року

Проєкт російського бюджету свідчить про те, що військові витрати витіснили витрати на інші галузі економіки.

Росія планує збільшити свій оборонний бюджет 2025 року майже на 30%, оскільки вона скеровує ресурси на наступ в Україні, витрачаючи більше на військові потреби, ніж на соціальне забезпечення та освіту разом узяті.

Про це пише AFP із посиланням на проєкт російського бюджету, опублікованого 30 вересня.

Росія вже збільшила військові витрати до рівня, якого не було від часів Радянського Союзу, виробляючи ракети та безпілотники для атак по Україні, і виплачуючи високі зарплати сотням тисяч солдатів, які воюють на передовій.

Згідно з документом, опублікованим сайті російського парламенту, останнє заплановане зростання витрат збільшить оборонний бюджет РФ до 13,5 трлн руб. (145 млрд дол.) 2025 року порівняно з 10,4 трлн руб. 2024 року.

Ця цифра не враховує деякі інші ресурси, спрямовані на військову кампанію, як-от витрати, які Росія позначає як "внутрішня безпека", і деякі витрати під грифом "цілком таємно".

Сукупні витрати РФ на оборону та безпеку становитимуть близько 40% загальних державних видатків країни, які оцінюються у 41,5 трлн руб. 2025 року.

Перед скеруванням проєкту бюджету до парламенту, Москва сурмила про збільшення інвестицій і соціального забезпечення разом зі збільшенням військових витрат.

"Головним пріоритетом" бюджету мала стати "соціальна підтримка громадян", як заявляв міністр фінансів РФ Антон Силуанов на засіданні уряду 24 вересня.

"Друге – це забезпечення видатків на оборону і безпеку, забезпечення ресурсами "спеціальної воєнної операції" та підтримка сімей учасників "спецоперації", – додав міністр, використовуючи офіційну риторику РФ для війни проти України.

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Але проєкт бюджету РФ свідчить про те, що військові витрати витіснили видатки на інші галузі економіки. Так, заплановані витрати на "національну оборону" більш ніж удвічі перевищують видатки, виділені на сфери, які Москва маркує як "соціальна політика".

У статті зазначається, що Україна також була змушена прискорити власні військові витрати, борючись із російським наступом. Так, Київ 2025 року спрямує на оборону та безпеку понад 60% усього бюджету країни.

Але російський оборонний бюджет у розмірі 145 млрд дол. перевершує український на 54 млрд дол. Водночас Київ покладається на військову та фінансову допомогу Заходу, щоб продовжувати бойові дії.

До слова, за оцінками Інституту вивчення війни, майбутні вимоги російського населення щодо збільшення соціальної сфери та зменшення фінансування оборони можуть перешкодити здатності Кремля продовжувати війну в Україні.

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