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На аеродром у Білорусі прилетів найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак, після чого там зникло світло

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На аеродром у Білорусі прилетів найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак, після чого там зникло світло

Ан-22, ілюстрація / Фото: en.wikipedia.org

У Білорусі на одному із військових аеродромів помітили найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак - Ан-22 "Антей".

Ан-22 "Антей" прилетів у Мачулищі (Мінська область) у середу ввечері, 13 липня. Після цього на військовому аеродромі зникло світло.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Спостерігачі зафіксували приземлення російського Ан-22 "Антей" (RF-09309) у Мачулищах о 23:39 13 липня.

Зазначається, що це найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак. Наразі у використанні залишаються лише 4 одиниці такого типу.

Він призначений для перевезення на великі відстані важкого та великогабаритного озброєння, військової техніки та військ, а також для десантування парашутним та посадковим засобами повітряних десантів.

Крім того, за інформацією спостерігачів, на аеродромі Мачулищі спостерігаються проблеми зі світло-технічним обладнанням на ЗПС, тому ймовірність нічного вильоту А-50 поки що дуже низька.

Нагадаємо, 13 липня у Білорусі знову підняли в небо літак далекого радіовиявлення А-50 та винищувачі.

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