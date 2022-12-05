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На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз – загинуло щонайменше 3 людей

На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз – загинуло щонайменше 3 людей

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
655
Час на прочитання
1 хв
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На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз – загинуло щонайменше 3 людей

Аеродроми, які російські військові використовують для своїх цілей / Фото "Радіо Свобода"

Внаслідок вибуху на аеродромі є жертви та постраждалі.

У понеділок, 5 грудня, в Росії на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше три людей, ще шість людей постраждали.   

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ та Telegram-канали Astra і Baza. 

Зазначається, що вибух стався на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз.

Відео підриву бензовозу на аеродромі опублікував у своєму Telegram-каналі кореспондент 1+1 андрій Цаплієнко.

Вибухи на аеродромах в Росії

У Росії 5 грудня стався інцидент на ще одному аеродромі у Саратовській області. Наразі відомо, що на авіабазі внаслідок падіння невстановленого безпілотника було пошкоджено два ракетоносці Ту-95.

Росія завдає масовані ракетні удари по Україні саме з цієї авіабази у Саратовській області. 

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Дата публікації
Перегляди
655
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