На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз – загинуло щонайменше 3 людей

Внаслідок вибуху на аеродромі є жертви та постраждалі.
У понеділок, 5 грудня, в Росії на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше три людей, ще шість людей постраждали.
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ та Telegram-канали Astra і Baza.
Зазначається, що вибух стався на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз.
Відео підриву бензовозу на аеродромі опублікував у своєму Telegram-каналі кореспондент 1+1 андрій Цаплієнко.
Вибухи на аеродромах в Росії
У Росії 5 грудня стався інцидент на ще одному аеродромі у Саратовській області. Наразі відомо, що на авіабазі внаслідок падіння невстановленого безпілотника було пошкоджено два ракетоносці Ту-95.
Росія завдає масовані ракетні удари по Україні саме з цієї авіабази у Саратовській області.
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