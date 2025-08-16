- Дата публікації
На Алясці помічені F-22, що регулярно перехоплюють російські літаки
Літаки F-22 тримають під контролем повітряний простір біля Аляски.
На Алясці на авіабазі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, перед зустріччю президентів США та Росії були помічені винищувачі F-22, які зазвичай перехоплюють російські літаки біля узбережжя штату.
Про це пише СNN.
Ці літаки є тією ж моделлю, яка регулярно перехоплює російські військові літаки поблизу узбережжя Аляски.
У останні роки винищувачі F-22, що базуються на цій авіабазі, неодноразово піднімалися для перехоплення російських далекобійних бомбардувальників та винищувачів у зоні ідентифікації повітряного простору Аляски (ADIZ), яка простягається приблизно на 200 миль від західного узбережжя штату.
Хоча ADIZ технічно знаходиться в міжнародному повітряному просторі, вона виконує роль безпекового буфера: «зона починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і є визначеною ділянкою міжнародного повітряного простору, де необхідна своєчасна ідентифікація всіх літаків для національної безпеки», — повідомляє Північноамериканське командування протиповітряної оборони (NORAD).
За даними NORAD, не завжди винищувачі піднімаються для перехоплення російських літаків — іноді їх лише виявляють і відстежують. Останнє публічне повідомлення про присутність російської авіації в ADIZ Аляски датується 22 липня.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 15 серпня на Алясці на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі президент США Дональд Трамп та президент Росії зустрілись вперше за шість років.
