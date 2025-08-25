ТСН у соціальних мережах

На Алясці Трамп і Путін говорили про ядерну зброю: що відомо

Дональд Трамп розповів про обговорення обмеження ядерної зброї та роль Китаю у цьому процесі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп розповів, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці вони обговорювали обмеження ядерної зброї.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі в понеділок, 25 серпня.

«Той факт, що він (Путін — ред.) поїхав на Аляску, до нашої країни, я думаю, був великою заявою, що він хоче це завершити. Йому нелегко було поїхати на Аляску, приїхати сюди. Але той факт, що він з’явився на дуже успішному, — це був дуже успішний день для інших речей. Тому що ми також говоримо про ракети, ядерні — ми говоримо про безліч різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї», — сказав глава Білого дому.

Трамп додав, що Китай також буде залучений.

«У нас найбільше (обсягів ядерної зброї — ред.). У Росії другий за величиною (арсенал — ред.). А у Китаю — третій. Але Китай сильно відстає, але вони наздоженуть нас за п’ять років. Ми хотіли б провести денуклеаризацію. Це надто багато сили. І ми говорили про це також», — сказав лідер США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав війну між Україною та Росією «великим особистісним конфліктом».

