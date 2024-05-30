На Алтаї загорілася секретна резиденція Путіна: що відомо (фото)

У четвер, 30 травня, одна із будівель резиденції президента РФ Володимира Путіна в Онгудайському районі російської республіки Алтай майже повністю згоріла.

Про це повідомляє видання “Сирена” з посиланням на фото пожежі, які опублікували блогер Амір Айташев і активістка Аруна Арна.

У розмові із журналістами видання Айташев уточнив, що опубліковане ним фото було зроблено сьогодні.

Пожежа в резиденції Путіна на Алтаї / Фото: Telegram-канал Сирена

Сервіси перевірки фотографій, якими скористалася редакція, не виявили на кадрах слідів обробки.

Оперативний черговий ГУ МНС у Республіці Алтай не став відповідати на запитання кореспондента про загоряння в Онгудайському районі за останню добу.

Що відомо про резиденцію Путіна на Алтаї

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Інформація про таємниче будівництво для “вищих осіб держави” в Онгудайському районі на Алтаї з'явилася в 2010 році, на цей проєкт витратили до 3 мільярдів рублів.

Офіційно це санаторно-курортний комплекс “Алтайське подвір'я”, що належить “Газпрому”. Про зв'язки комплексу з Путіними неодноразово розповідали місцеві опозиційні діячі.

Пожежа в резиденції Путіна на Алтаї / Фото: Telegram-канал Сирена

Відомо, що до комплексу входить спецгосподарство з обгородженими лісовими територіями та фермою для розведення алтайських оленів маралів. За повідомленнями журналістів, Путін полюбляє оздоровлюватися у пантових ваннах, для приготування яких використовують екстракт пантів - м'яких незакостенілих рогів маралів.

За неперевіреною інформацією тут також розташований так званий “бункер Путіна”, де нібито можуть розміститися до 100 тисяч людей.

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня під час масованої атаки українських безпілотників, спрямованої на енергетичні об’єкти РФ в Краснодарському краї, дрони пролетіли біля резиденції російського президента на березі Чорного моря, яку називають “палацом Путіна”.

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