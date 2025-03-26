На Алясці пасажири вижили після падіння літака: що відомо про авіакатастрофу

У понеділок, 24 березня, на Алясці (США) пасажирський літак зник безвісти над гірським масивом. Він зазнав авіакатастрофи, проте двом пасажирам та пілоту вдалося вижити.

Про це повідомляє ABC News.

За даними Національної гвардії Аляски, Piper PA-12 Super Cruiser вилетів з аеропорту Солдотна, штат Аляска, вдень у неділю 23 березня, а вже згодом стало відомо про його затримку. Рятувальники негайно почали пошуки, але повітряне судно виявити не вдалося. Сигналу лиха, на жаль, подано не було.

Пізніше виникло припущення, що літак може перебувати поблизу озера Тустумена та гір Кенай. Місце авіатрощі помітила цивільна особа. Як розповіли представники влади, коли літак падає, усі сідають у свої літаки й вирушають на пошуки, що свідчить про силу громади на Алясці.

"Одним із таких людей був Дейл Айчер, який зміг пролетіти над місцем аварії і побачив людей, які вижили. Вони сиділи на крилі літака, який майже повністю занурився під воду, й чекали на порятунок", - повідомляє видання.

Усі троє пасажирів літака вижили внаслідок катастрофи, їх успішно врятували та доставили до місцевої лікарні. Більше інформації про постраждалих або причини аварії немає.

Нагадаємо, у суботу, 15 березня, винищувач ВМС Китаю J-15 розбився під час тренувального польоту у південній провінції Хайнань.

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