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На антиросійському мітингу в Грузії поліцейських закидали туалетним папером

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На антиросійському мітингу в Грузії поліцейських закидали туалетним папером

ілюстративне фото / Associated Press

Активісти звинуватили грузинський уряд у співпраці з Путіним.

У понеділок, 7 березня, на проспекті Руставелі в Тбілісі відбувся масовий мітинг, учасники якого звинувачували уряд Грузії у співпраці  з режимом Путіна. 

Про це повідомляє грузинський телеканал Pirveli.

Громадські активісти вийшли на головну вулицю грузинської столиці та зібралися біля будівлі уряду, яку оточили поліцейські кордони. Вони висували три основні вимоги:

  • встановити візовий режим з Росією;
  • заборонити російські ЗМІ у країні;
  • закрити повітряний простір для російських літаків. 

“Дуже соромно, коли прем’єр-міністр України [Денис Шмигаль] закликає нашого прем’єр-міністра [Іраклія Гарібашвілі] не платити гроші, бо на ці гроші росіяни готують бомби і вбивають мирних жителів”, – пояснював причину зібрання активіст руху “Ганьба” Гіга Макарашвілі.

Учасники акції паралізували рух транспорту на проспекті. Під час протесту відбулася низка затримань. Зокрема, поліція затримала чотирьох активістів, яких звинуватили у порушенні громадського порядку, оскільки вони демонстративно кидали у бік офісу уряду туалетний папір, натякаючи на боягузтво грузинської влади.

Речник МВС підтвердив телеканалу, що затримання відбулися через те, що активісти ображали поліцейських і кидали у них туалетний папір.

Нагадаємо, Грузія відмовилася приєднатися до економічних та фінансових санкцій проти Росії.

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