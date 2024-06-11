На аукціон виставили одну з найстаріших книг у світі: чим вона особлива

У Лондоні аукціонний дім Christie's виставив на продаж одну з найдавніших книжок, написану на зорі християнства. Йдеться про стародавній біблійний рукопис з Єгипту.

Про це повідомляє Mail Online.

Лондонський аукціонний дім Christie's продасть 11 червня "Кодекс Кросбі-Шойена" – стародавній біблійний рукопис з Єгипту. Власником однієї з найдавніших книжок, написаної на зорі християнства, може стати той, у кого є 3 млн фунтів стерлінгів.

Рукопис датований 1700 роком, він містить п'ять ранніх християнських текстів, написаних коптською мовою, яка походить від давньоєгипетської.

Серед текстів найдавніші тексти з двох книг Біблії – Книги пророка Йони та Першого послання Петра.

Хоча коштовний рукопис більше не є цілим, Christie's очікує, що його продадуть за 3 млн фунтів стерлінгів (3,8 млн дол.).

Аукціонний дім назвав книгу "найпершою відомою книгою в приватних руках" (такою, що не зберігається в музеї) і "однією з найдавніших книг, які існують".

Це "кодекс", по суті стародавня книга, що складається з аркушів папірусу – основного матеріалу для письма у Стародавньому Єгипті.

Це ранній приклад переходу від сувою до книги, якою ми її знаємо сьогодні. 104 сторінки рукопису (52 окремі аркуші) не зшиті разом, а кожна розмішена під захисним плексигласом.

"Це саме той період, той перехідний період, коли сувій папірусу починає перетворюватися на форму кодексу. Є докази того, що кодекси існували й раніше, але жоден не зберігся. Це робить його унікальним об’єктом в історії християнства та інформаційних технологій", – розповів старший спеціаліст Christie із середньовічних і ренесансних рукописів Еудженіо Донадоні.

"Кодекс Кросбі-Шойєна" містить п’ять різних текстів, спочатку складених п’ятьма абсолютно різними авторами. Але всі п’ять були скопійовані одним "писарем" – особою, яка робила письмові копії документів – у 3 ст. н. е.. Це, ймовірно, єгипетський чернець, який використовував "свіжозрізану очерету", змочену чорнилом, щоб писати на аркушах папірусу.

Старший викладач кафедри біблійних і релігієзнавчих досліджень в Університеті Шеффілда доктор Мередіт Воррен назвала цю роботу "ключовим прикладом народження християнської культури та літератури".

"Кодекс Кросбі-Шойєна" був знайдений у Єгипті 1952 року серед деяких інших рукописів, незрозумілим чином закопаних у глеку в піску. Донадоні пояснив його збереження сухим кліматом Єгипту.

Цей рукопис був придбаний Університетом Міссісіпі 1955 року, а 1988 року книгу купив норвезький бізнесмен і колекціонер Мартін Шойєн. Зараз він продає цей експонат разом із іншими експонатами своєї колекції рукописів.

До слова, раніше на аукціоні у Нью-Йорку продали акустичну гітару вокаліста гурту The Beatles Джона Леннона. Музичний інструмент пішов з молотка за 2,85 млн дол.

Читайте також: