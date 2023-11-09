Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На аукціоні за рекордну ціну продали картину Пабло Пікассо із зображенням його коханки (фото)

На аукціоні за рекордну ціну продали картину Пабло Пікассо із зображенням його коханки (фото)

Картина "Жінка з годинником" / Фото: Associated Press

Хто купив картину - не повідомляється.

На аукціоні Sothebyʼs за $139 мільйонів продали шедевр Пабло Пікассо1932 року Femme a la Montre ("Жінка з годинником"). Це друга за величиною сума, яку віддавали за роботу художника.

На картині зображено Марі-Терезу Вальтер — французьку модель, яка була коханкою Пікассо і героїнею багатьох його картин. Раніше картина належала покійній колекціонерці творів мистецтва Емілі Фішер Ландау, яка купила її 1968 року, потім роботу придбав анонімний покупець.

Вальтер було 17 років, а Пікассо — 45, коли вони познайомилися. Тоді він ще був одружений з українською балериною Ольгою Хохловою. Вальтер називають "золотою музою" Пікассо. Таємні стосунки з нею зокрема призвели до остаточного розірвання шлюбу з Хохловою.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Пабло Руїс Пікассо — іспанський художник, працював переважно у Франції, один із найвидатніших митців XX століття.

1907 року став засновником кубізму,  від середини 1910-х створював роботи в стилі неокласицизму, з початку 1920-х років став лідером сюрреалізму. У 1930-х роках створював скульптури з металу, ілюстрував книги, займався монументальним живописом.

Найдорожчою роботою Пікассо, яку продавали на аукціоні, була картина "Алжирські жінки" — $179,3 млн.

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
738
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація