На аукціоні за рекордну ціну продали картину Пабло Пікассо із зображенням його коханки (фото)

На аукціоні Sothebyʼs за $139 мільйонів продали шедевр Пабло Пікассо1932 року Femme a la Montre ("Жінка з годинником"). Це друга за величиною сума, яку віддавали за роботу художника.

На картині зображено Марі-Терезу Вальтер — французьку модель, яка була коханкою Пікассо і героїнею багатьох його картин. Раніше картина належала покійній колекціонерці творів мистецтва Емілі Фішер Ландау, яка купила її 1968 року, потім роботу придбав анонімний покупець.

Вальтер було 17 років, а Пікассо — 45, коли вони познайомилися. Тоді він ще був одружений з українською балериною Ольгою Хохловою. Вальтер називають "золотою музою" Пікассо. Таємні стосунки з нею зокрема призвели до остаточного розірвання шлюбу з Хохловою.

Фото: Associated Press

Пабло Руїс Пікассо — іспанський художник, працював переважно у Франції, один із найвидатніших митців XX століття.

1907 року став засновником кубізму, від середини 1910-х створював роботи в стилі неокласицизму, з початку 1920-х років став лідером сюрреалізму. У 1930-х роках створював скульптури з металу, ілюстрував книги, займався монументальним живописом.

Найдорожчою роботою Пікассо, яку продавали на аукціоні, була картина "Алжирські жінки" — $179,3 млн.

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