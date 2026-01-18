ТСН у соціальних мережах

Світ
384
На аукціон виставили найбільший у світі сапфір за сотні мільйонів доларів: який він має вигляд

У столиці Шрі-Ланки показали унікальний фіолетовий зірчастий сапфір вагою 3563 карати. За оцінками експертів, вартість каменю може сягати 300–400 мільйонів доларів, і власники готові виставити його на продаж.

Кирило Шостак
У Шрі-Ланці представили найбільший фіолетовий зірчастий сапфір

У Шрі-Ланці представили найбільший фіолетовий зірчастий сапфір / © AP

У столиці Шрі-Ланки представили унікальний фіолетовий зірчастий сапфір, який, за словами фахівців, не має аналогів у світі. Йдеться про відполірований камінь вагою 3563 карати, що може стати найдорожчим фіолетовим зірчастим сапфіром із коли-небудь зареєстрованих.

Про це повідомляє AP.

Рідкісний дорогоцінний камінь отримав назву “Зірка Чистої Землі”. Як пояснив консультант-геммолог Ашан Амарасінгхе, сапфір демонструє чітко виражений шестипроменевий астеризм – оптичний ефект, за якого на поверхні каменю з’являється зоря.

“Це найбільший природний фіолетовий зірчастий сапфір у своєму роді. Його астеризм надзвичайно чіткий і вирізняє камінь серед усіх відомих аналогів”, – зазначив експерт.

У Шрі-Ланці представили найбільший фіолетовий зірчастий сапфір. / © AP

У Шрі-Ланці представили найбільший фіолетовий зірчастий сапфір. / © AP

За попередніми оцінками міжнародних фахівців, вартість сапфіра може становити від 300 до 400 мільйонів доларів. Власники каменю, які з міркувань безпеки вирішили залишитися анонімними, підтвердили готовність продати коштовність.

Відомо, що сапфір знайшли 2023 року в кар’єрі поблизу міста Ратнапура, яке вважають “столицею дорогоцінного каміння” Шрі-Ланки. Спочатку його придбали разом з іншими мінералами, однак лише згодом власники усвідомили виняткову цінність знахідки та отримали сертифікати у двох гемологічних лабораторіях.

Шрі-Ланка давно відома своїми сапфірами, які цінують у світі за чистоту, насичений колір і блиск. Нововідкритий фіолетовий зірчастий сапфір може стати ще одним рекордним символом ювелірної слави країни.

