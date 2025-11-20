На аукціоні продали 100-кілограмовий унітаз із чистого золота: ціна та фото

Золотий унітаз / © Getty Images

Повністю функціональний унітаз, зроблений із чистого 18-каратного золота, продали на аукціоні Sotheby’s у США за приголомшливі 12,1 мільйона доларів.

Про це пише New York Post.

Автор роботи — провокаційний італійський художник Мауріціо Каттелан, відомий тим, що приклеїв банан до стіни та назвав це мистецтвом.

100-кілограмовий «трон», який Каттелан іронічно назвав «Америка», повністю виконаний із золота. Стартова ціна становила 10 мільйонів доларів — саме стільки нині коштує цей дорогоцінний метал у подібному об’ємі. Як зазначав сам художник, об’єкт задуманий як сатира на надмірне багатство у США.

«Неважливо, що ви їсте — обід за 200 доларів чи хотдог за два. Результат однаковий для будь-якого туалету», — жартував Каттелан.

За його словами, він хотів помістити «щось безцінне» у найприземленіше місце, щоб підкреслити контраст між високим мистецтвом та базовою людською потребою.

У Sotheby’s роботу описали як «гострий коментар про зіткнення творчості та ринкової вартості». Під час виставки відвідувачам заборонили користуватися золотим туалетом, хоча раніше публіці дозволяли це робити.

Експерт Sotheby’s Девід Гальперін пояснив: «Ми не хочемо, щоб люди сиділи на мистецтві».

Золотий унітаз

До продажу раритет належав приватному колекціонеру. Перші два золоті унітази Каттелан створив 2016 року, і один із них тимчасово експонувався у Музеї Гуггенхайма в Нью-Йорку. Саме звідти музей, жартома відповідаючи на запит президента Дональда Трампа позичити картину Ван Гога, запропонував йому цей унітаз.

Пізніше робота подорожувала до Англії та була виставлена у Бленгеймському палаці, де її викрали. Двоє чоловіків отримали вироки за крадіжку, однак сам золотий унітаз так і не знайшли. Слідчі припускають, що його могли розібрати та переплавити, як це нерідко роблять із викраденими коштовностями.

