На аукціоні продали меч Дарта Вейдера за рекордну суму

На аукціонах було виставлено 27 лотів із предметів оригінальної трилогії "Зоряних воєн» / © YouTube

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Світловий меч, яким користувався Дарт Вейдер у фільмах «Імперія завдає удару у відповідь» і «Повернення джедая», продали на аукціоні за $4,875 млн. Ним билися в одній із найвідоміших сцен кіносаги, де Вейдер каже Люку Скайвокеру: «Я твій батько».

Про це повідомляє Associated Press.

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Аукціон організував Heritage Auctions у межах торгів Ultimate Star Wars Auction. За даними організаторів, це рекордна сума за будь-який предмет із франшизи «Зоряні війни», проданий на аукціоні.

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Також це новий рекорд вартості реквізиту із «Зоряних воєн», який використовували під час зйомок.

«Це саме той світловий меч, що був на знімальному майданчику. Він був з найвідомішої сцени всієї франшизи», — сказав представник аукційного дому.

Нагадаємо, рідкісний лист пасажира «Титаніка», написаний лише за кілька днів до катастрофи, виставили на аукціон у Великій Британії. Документ зберіг останні мирні моменти життя на легендарному лайнері перед трагедією.

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