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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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На аукціоні продали меч Дарта Вейдера за рекордну суму

Попередня оцінка фахівців виявилася неточною, адже замість $1 млн стартової ціни вартість лота на торгах підскочила в кілька разів — до $4,785 млн.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На аукціонах було виставлено 27 лотів із предметів оригінальної трилогії "Зоряних воєн»

На аукціонах було виставлено 27 лотів із предметів оригінальної трилогії "Зоряних воєн» / © YouTube

Світловий меч, яким користувався Дарт Вейдер у фільмах «Імперія завдає удару у відповідь» і «Повернення джедая», продали на аукціоні за $4,875 млн. Ним билися в одній із найвідоміших сцен кіносаги, де Вейдер каже Люку Скайвокеру: «Я твій батько».

Про це повідомляє Associated Press.

Аукціон організував Heritage Auctions у межах торгів Ultimate Star Wars Auction. За даними організаторів, це рекордна сума за будь-який предмет із франшизи «Зоряні війни», проданий на аукціоні.

Також це новий рекорд вартості реквізиту із «Зоряних воєн», який використовували під час зйомок.

«Це саме той світловий меч, що був на знімальному майданчику. Він був з найвідомішої сцени всієї франшизи», — сказав представник аукційного дому.

Нагадаємо, рідкісний лист пасажира «Титаніка», написаний лише за кілька днів до катастрофи, виставили на аукціон у Великій Британії. Документ зберіг останні мирні моменти життя на легендарному лайнері перед трагедією.

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