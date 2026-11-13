На авіабазі США у Британії оголосили повітряну тривогу: що сталося

Військовий літак США / © Associated Press

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Американським військовим і персоналу на базі Королівських ВПС Лейкенхіт, що у Великій Британії, наказали терміново пройти в укриття через загрозу з повітря.

Про це повідомляє Sky News.

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За даними телеканалу, журналісти отримали копію тривожного повідомлення, розісланого персоналу авіабази RAF Lakenheath — головної бази розміщення американських військ у Великій Британії.

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Зазначається, що у тексті, написаному великими червоними літерами, містилися слова «РЕАЛЬНИЙ СВІТ» та наказ «заховатися на місці» через «підозру про несанкціоновану діяльність безпілотників».

Речник Військово-повітряних сил США підтвердив, що Сили безпеки відреагували на підозру в несанкціонованій діяльності безпілотників над авіабазою Лейкенхіт.

За його словами, ніхто з особового складу не постраждав, а літаки та інфраструктура об’єкта залишилися неушкодженими. Він також наголосив на важливості спільної безпеки на об’єкті та навколо нього.

© скриншот

Він також додав, що американські військові продовжують тісно співпрацювати з колегами з країн перебування задля безпеки військовослужбовців США, цивільних осіб, підрядників та їхніх сімей.

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За словами речника, захист спільної громади є спільним обов’язком, тому людей закликають повідомляти місцевим органам влади про будь-яку незвичайну чи підозрілу активність.

Місцевий депутат парламенту Нік Тімоті написав у соцмережах, що зв’язався з владою та з’ясував ситуацію. За його словами, загрози для людей немає, а інцидент уже вичерпано.

Нагадаємо, у США повністю зупинили вильоти з усіх аеропортів країни.

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