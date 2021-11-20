На авіабазі США внаслідок авіакатастрофи з навчальними Т-38C загинув пілот

На авіабазі США внаслідок авіакатастрофи з навчальними Т-38C загинув пілот

Ще двоє пілотів постраждали. Один із них перебуває в критичному стані.

На авіабазі Лафлін в американському штаті Техас у п'ятницю, 19 листопада, внаслідок аварії з двома тренувальними літаками T-38С Talon загинув пілот.

Про це повідомляється на сторінці бази у Facebook.

Зазначається, що внаслідок інциденту ще двоє пілотів постраждали. Один із них перебуває в критичному стані, його гелікоптером евакуювали до Армійського медичного центру Брук в Сан-Антоніо.

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Іншого потерпілого доставили до Регіонального медичного центру Валь-Верде в Дель-Ріо, де йому надали медичну допомогу та відпустили.

"Наші серця, думки та молитви з нашими пілотами, які залученими до цієї події, та їхніми сім'ями", - наголосив командир 47-го навчально-літного дивізіону Крейг Пратер.

Відомо, що інцидент стався приблизно о десятій ранку за місцевим часом. Подробиць інциденту в авіабазі не повідомили, а імена пілотів пообіцяли назвати через добу після того, як про подію проінформують родичів.

Розслідування триває.

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