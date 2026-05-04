На автошоу монстр-трак влетів у натовп: двоє загиблих, десятки поранених

У місті Попаян під час виставкового заходу монстр-трак втратив керування й на швидкості врізався в натовп глядачів.

Аварія сталася під час заходу Monster Truck 2026 / © Associated Press

У Колумбії монстр-трак в’їхав у натовп — загинули щонайменше двоє людей, ще 37 поранені.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент трапився під час автошоу «Monster Truck 2026». Один із автомобілів, за кермом якого перебувала жінка, втратив управління після виконання маневру і врізався в групу глядачів.

Губернатор Каукі Октавіо Гусман висловив співчуття з приводу аварії та додав, що залучив увесь секретаріат охорони здоров’я департаменту, а також координував дії з мережею державних та приватних лікарень, пожежниками та службою швидкої допомоги для вирішення ситуації.

Нагадаємо, під час святкового феєрверку на ярмарку Rheinkirmes у німецькому Дюссельдорфі, один із піротехнічних зарядів несподівано полетів в бік глядачів і вибухнув просто в натовпі.

