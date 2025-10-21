На автостраді у Польщі автобус зіткнувся з колоною американських військових: є постраждалі

Реклама

На автомагістралі A2 у Великопольському воєводстві Польщі сталася ДТП за участю цивільного мікроавтобуса та колони американських військових транспортних засобів. Інцидент стався на 137-му кілометрі траси в напрямку Варшави, неподалік міста Бук.

Про це пише Rmf24.

За попередніми даними, унаслідок зіткнення травмовано троє американських солдатів, а також водій автобуса. Один із пасажирів опинився затиснутим у салоні, його визволяли рятувальники.

На місці події працюють служби порятунку та поліція. Рух у напрямку Варшави частково обмежено, одна зі смуг залишається заблокованою. Обставини аварії з’ясовуються.

