ДТП у Польщі

ДТП у Польщі / © Фото з відкритих джерел

Світ
Світ
51
1 хв
ДТП у Польщі

На автостраді у Польщі автобус зіткнувся з колоною американських військових: є постраждалі

На трасі A2 поблизу Бука мікроавтобус врізався в колону американських військових машин, унаслідок чого постраждали військовослужбовці США та цивільні.

Олена Кузьмич

На автомагістралі A2 у Великопольському воєводстві Польщі сталася ДТП за участю цивільного мікроавтобуса та колони американських військових транспортних засобів. Інцидент стався на 137-му кілометрі траси в напрямку Варшави, неподалік міста Бук.

Про це пише Rmf24.

За попередніми даними, унаслідок зіткнення травмовано троє американських солдатів, а також водій автобуса. Один із пасажирів опинився затиснутим у салоні, його визволяли рятувальники.

На місці події працюють служби порятунку та поліція. Рух у напрямку Варшави частково обмежено, одна зі смуг залишається заблокованою. Обставини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, в Одесі водій автівки збив подружжя, яке переходило дорогу. Чоловік помер на місці від отриманих травм, а жінку доправили до лікарні.

