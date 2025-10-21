- Дата публікації
На автостраді у Польщі автобус зіткнувся з колоною американських військових: є постраждалі
На трасі A2 поблизу Бука мікроавтобус врізався в колону американських військових машин, унаслідок чого постраждали військовослужбовці США та цивільні.
На автомагістралі A2 у Великопольському воєводстві Польщі сталася ДТП за участю цивільного мікроавтобуса та колони американських військових транспортних засобів. Інцидент стався на 137-му кілометрі траси в напрямку Варшави, неподалік міста Бук.
Про це пише Rmf24.
За попередніми даними, унаслідок зіткнення травмовано троє американських солдатів, а також водій автобуса. Один із пасажирів опинився затиснутим у салоні, його визволяли рятувальники.
На місці події працюють служби порятунку та поліція. Рух у напрямку Варшави частково обмежено, одна зі смуг залишається заблокованою. Обставини аварії з’ясовуються.
