На АЗС в Карабаху прогримів потужний вибух: багато жертв та сотні потерпілих (відео)

У Карабаху відбувається масова евакуація вірмен, на АЗС - величезні черги.

Увечері 25 вересня під Степанакертом в Карабаху пролунав вибух. За останніми даними, загинули 20 людей, сотні - зазнали поранень.

Про це повідомляють NEWS.am та вірменська служба "Радіо Свобода".

Відповідно до інформації Міністерствв охорони здоров'я Вірменії, через вибух до лікарень надійшло 290 постраждалих з опіками різного ступеня тяжкості. С емеро постраждалих померли в лікарні. Д есятки людей, які постраждали від вибуху, все ще перебувають у вкрай тяжкому стані. 13 непізнаних тіл було передано до Бюро судово-медичної експертизи.

"Багато людей вважаються зниклими безвісти, вони отримали опіки внаслідок вибуху і додаткова інформація про них потребує перевірки", - йдеться у відомленні так званого "МОЗ" Карабаху.

Як інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій МВС Азербайджану, вибух пролунав на прилеглій ділянці траси Степанакерт-Аскеран, на бензиновому складі. Багато поранених, які отримали опіки, доставили до медичних закладів.

За даними місцевих "ЗМІ", попередньо на АЗС вибухнула цистерна, з якої люди, які виїжджали до Вірменії, заправляли авто. Автозаправка розташована за містом.

Напередодні так звана "влада" Карабаху заявила, що 5 автозаправних станцій безоплатно постачатимуть пальне охочим поїхати до Вірменії. На тлі евакувації до Вірменії на АЗС - величезні черги.

Нагадаємо, президент Азербайджану заявив про можливість підписання мирної угоди з Вірменією після того, як у Карабаху припинили вогонь.

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