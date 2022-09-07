На Багамах акула вбила 58-річну жінку під час дайвінгу

На Багамах акула напала на 58-річну жінку під час підводного плавання з сім’єю у популярному місці поблизу бухти Нью-Провіденс.

Про це пише Eyewitness News.

Жінка була частиною групи з п’яти-семи пасажирів круїзного лайнера, включаючи її чоловіка, доньку та сина, які забронювали екскурсію в місцевій компанії, щоб зайнятися підводним плаванням у водах Грін-Кей.

ЗМІ повідомляють, що члени сім’ї бачили, як на жінку напала акула. Її змогли витягнути з води на борт. Жінка дістала травми верхніх кінцівок, її доставили до найближчої лікарні, але медики констатували смерть.

Пляж у Грін-Кей тимчасово закрили.

UPDATE: Eyewitness News understands an American woman is dead following a shark attack near Green Cay. Police are currently on scene at Montague Beach. This is a developing story. pic.twitter.com/6tcWpR6JfX — Eyewitness News Bahamas (@ewnewsbahamas) September 6, 2022

Нагадаємо, у російському Дагестані вовк напав на двох хлопчиків, роздерте тіло одного з них знайшли на болоті.

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