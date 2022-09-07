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На Багамах акула вбила 58-річну жінку під час дайвінгу

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На Багамах акула вбила 58-річну жінку під час дайвінгу

Фото: pixabay.com

Жінка з сім'єю відпочивала на круїзному лайнері.

На Багамах акула напала на 58-річну жінку під час підводного плавання з сім’єю у популярному місці поблизу бухти Нью-Провіденс. 

Про це пише Eyewitness News. 

Жінка була частиною групи з п’яти-семи пасажирів круїзного лайнера, включаючи її чоловіка, доньку та сина, які забронювали екскурсію в місцевій компанії, щоб зайнятися підводним плаванням у водах Грін-Кей.

ЗМІ повідомляють, що члени сім’ї бачили, як на жінку напала акула. Її змогли витягнути з води на борт. Жінка дістала травми верхніх кінцівок, її доставили до найближчої лікарні, але медики констатували смерть.

Пляж у Грін-Кей тимчасово закрили.

Нагадаємо, у російському Дагестані вовк напав на двох хлопчиків, роздерте тіло одного з них знайшли на болоті.

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