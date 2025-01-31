На Балі росіяни викрали українця та пограбували його на величезну суму: як діяли злочинці

Поліція Балі розслідує резонансне викрадення та пограбування українця, яке вчинила група з дев’яти росіян.

Про це повідомило місцеве видання dentikbali з посиланням на речника місцевої поліції.

За даними правоохоронців, нападники, ймовірно, змусили чоловіка перевести зі свого рахунку криптовалюту на суму понад 214 тисяч доларів.

Українець разом із водієм їхав автомобілем, коли їхню машину раптово заблокували інші транспортні засоби.

Група нападників витягла пасажира та водія силоміць із авто, зав’язала їм очі та надягла наручники. Потім викрадених доставили на віллу, де від них вимагали надати доступ до криптовалютного рахунку.

"Вони побили жертву та змусили її відкрити доступ до облікового запису Binance, що дозволило їм конфіскувати криптовалютні активи на суму 214 429 доларів", — повідомив речник поліції.

Правоохоронці вже затримали одного із підозрюваних, якого називають ватажком злочинного угруповання. Він намагався утекти до Дубая. Інші підозрювані перебувають у розшуку.

Відомо, що потерпілий та його дружина двічі зверталися до поліції із заявами про злочин, але кримінальне провадження спочатку не відкривали. Лише після розголосу у ЗМІ розслідування справи було розпочато.

Нагадаємо, у Варшаві група чоловіків, видаючи себе за поліцейських, проникла до помешкання, де перебували троє українок, і викрала значну суму грошей. Нападники мали з собою підроблений ордер на обшук.

Читайте також: