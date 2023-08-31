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На Балі росіянка влаштувала істерику в магазині: її вгамовували поліцейські і медики

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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На Балі росіянка влаштувала істерику в магазині: її вгамовували поліцейські і медики

Фото: nusabali.com

Російські туристи продовжують влаштовувати гучні історії, про які потім довго згадують місцеві.

На острові Балі (Індонезія) неадекватна російська туристка влаштувала істерику в одному з магазинів.

Про це пише місцеве видання Nusa Bali.

Інцидент стався у відомому туристичному районі острова Унгасан. За словами місцевих, туристка з РФ "шаленіла і танцювала без видимої причини". Перелякані очевидці викликали правоохоронців.

Отримавши повідомлення, копи виїхали на місце події та виявили жінку в магазині. Після вмовлянь 24-річна росіянка нарешті вийшла з магазину. Проте раптом знову продовжила лютувати і намагалася повернутися в магазин.

На 24-річну росіянку одягли наручники, проте та почала чинити опір, вириватися та кидатися на оточуючих. Поліцейські забрали жінку до лікарні. Медики не виключають, що у жінки могли бути проблеми із психікою, а також депресія. Після обстеження у клініці росіянці доведеться мати справу з імміграційною службою Балі.

Раніше повідомлялося, що росіянку в Німеччині не пустили в літак через громадянство.

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Дата публікації
Перегляди
826
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