На Балі стався масштабний блекаут: острів поринув у темряву, люди готували їжу на вогнищах

Блекаут / © Associated Press

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У п’ятницю, 2 травня, популярний туристичний острів Балі охопив масштабний блекаут. О 16:00 за місцевим часом через аварію на підводному електрокабелі, що з’єднує Яву та Балі, на острові зникло електропостачання.

Про це повідомила державна енергетична компанія Perusahaan Listrik Negara (PLN), пише Radar Bali.

Світло зникло в багатьох районах, зокрема в аеропорту острова. Завдяки генераторам роботу аеропорту вдалося зберегти, однак через відключення світла там утворилися довгі черги на реєстрацію. На вулицях — затори, в тому числі через вимкнені світлофори.

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«Ми не гаяли часу, тому вже невдовзі світлофори в ключових точках запрацювали у штатному режимі», — повідомив речник поліції Балі, комісар Аріасанді.

Поліція підтвердила, що відключення торкнулося і самої інфраструктури правоохоронців: знеструмленими залишилися управління, райвідділи та дільниці. Однак це не паралізувало роботу.

Дата публікації 23:57, 02.05.25 На Балі стався масштабний блекаут: острів поринув у темряву

«Так, ми перейшли на генератори», — уточнив Аріасанді та вибачився за незручності на дорогах.

У соцмережах люди ділилися фото з вечірнього острова: мешканці сидять із ліхтариками, готують їжу на вогнищах, магазини, ресторани й бари — зачинені. Води немає, не працює вуличне освітлення. До вечора електропостачання почали частково відновлювати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Європі перебої з електроенергією зачепили мільйони людей, спричинивши тимчасове зупинення транспорту, зв’язку та цифрових сервісів.