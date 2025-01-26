На Балі затримали німецького бізнесмена, який заснував "Російське село": що відомо

Комплекс відомий як "Російське село", тому що він є популярним серед росіян.

Поліція Індонезії затримала 53-річного громадянина Німеччини Андре Фрея, який заснував комплекс апартаментів PARQ Ubud у місті Убуд на Балі. Туристичний об'єкт порушив дозвіл на землекористування.

Про це повідомляє Detik.

Раніше комплекс був закритий підрозділом поліції цивільної служби.

"Підозрювані: директор PT PARQ Ubud Partners, директор PT Tommorow Land Development Bali і директор PT Alfa Management Bali", - заявив головний інспектор поліції Балі Даніель Адітьяхая.

Він розповів, що Фрей через очолювану ним компанію навмисно переобладнав продуктивні сільськогосподарські землі у районі Убуда. На місці з'явилися вілли та різні туристичні об'єкти для ділових цілей. Провівши низку розслідувань та допитавши свідків, поліція Балі назвала Фрея підозрюваним.

Ця справа є злочинним діянням, пояснив інспектор, спрямованим на зміну функції охоронюваних сільськогосподарських земель і рисових полів, як це регулюється Законом № 22 від 2019 року про стійкі системи сільськогосподарського вирощування та/або Законом № 41 від 2009 року про захист стійких сільськогосподарських земель для продуктів харчування.

"Метод підозрюваного полягав у здійсненні діяльності з будівництва вілл, спа-центрів і тваринницьких ферм на рисових полях, що охороняються, і стійких сільськогосподарських угіддях LP2B, які включені в підзону продовольчих культур P1 без наявності відповідних дозволів", - зазначив Адітьяхая.

Він розповів, що Фрей збудував свій бізнес на площі близько 1,8 га, щоб отримати більший прибуток. Однак він був побудований без дозволу, як це передбачено законом.

Раніше йшлося про те, що в Індонезії планують перенести столицю у більш вигідне місце. Мова йде про територію приблизно за 1400 км на північ від сучасного розташування. Джакарта – одна з найбільш заселених столиць світу. Наразі там мешкає понад 10 мільйонів людей. Проте столиця Індонезії потерпає через своє розташування.

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