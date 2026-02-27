На Балі знайдено розчленоване тіло: поліція перевіряє зв’язок із викраденням Ігоря Комарова

Місце моторошної знахідки / Фото: Dok. Polres Gianyar

На популярному пляжі Кетевель у провінції Гіаняр, Балі, місцеві мешканці під час ранкової пробіжки виявили фрагменти людського тіла. Поліція підозрює, що загиблим може бути громадянин України, якого викрали раніше.

Про це пише пише видання KumparanNews.

Генетична експертиза та допомога консульства

Слідчі поліції Балі наразі намагаються ідентифікувати особу за допомогою аналізу ДНК. Як повідомив речник місцевої поліції Комбес Аріасанді, правоохоронці вже налагодили співпрацю з Консульством України для отримання генетичного матеріалу матері українця з ініціалами І.К.

Чоловіка було викрадено 15 лютого в районі Джимбаран, і зараз зразки ДНК його матері готують до відправлення на Балі для порівняння з рештками, знайденими на узбережжі.

Шокувальні деталі слідства

На місці події було знайдено голову, праву ногу, фрагменти грудної клітки, стегна та внутрішні органи.

За попередніми даними:

На знайденому фрагменті руки виявили татуювання у вигляді годинника з римськими цифрами .

Відомо, що викрадений українець І.К. також мав татуювання на грудях та руках.

Судово-медичні експерти зазначають, що тіло перебуває у стані сильного розкладання, тому візуальна ідентифікація та визначення статі наразі неможливі.

«Ми не можемо спекулювати, поки не матимемо результатів наукової експертизи. Наразі ми проводимо ретельне розслідування, базуючись на форензиці та результатах розтину», — зазначив Аріасанді.

Коли настала смерть

Поліція продовжує прочісувати територію пляжу та русла річки Вос у пошуках інших фрагментів тіла.

Усі знайдені рештки доправлені до лікарні Денпасара для подальшої експертизи. Фахівці припускають, що смерть настала понад три дні тому.

Слідство триває. Поліція перевіряє зв’язок між цією знахідкою та справою про викрадення іноземця, але офіційні висновки будуть оприлюднені лише після завершення тесту ДНК.

Нагадаємо, раніше Мережу сколихнуло відео з катуваннями українця Ігоря Комарова на Балі, за якого вимагають 10 мільйонів доларів. Поки поліція Індонезії проводить розслідування, українці висувають версії про інсценування заради охоплення підписників в соцмережах.

Що казали у МЗС про ймовірне викрадення українця

У МЗС України прокоментували інцидент зі зникненням на Балі синів двох дніпровських бізнесменів — Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Польство України в Індонезії не отримувало звернень через ймовірне викрадення чоловіків.

«Офіційне підтвердження згаданого інциденту від місцевих компетентних органів до установи також не надходило. Посольство направило окремий запит до МЗС країни перебування з метою отримання додаткових деталей. Справа перебуває на контролі», — уточнили в МЗС.