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На Банковій розповіли, що будуть робити у разі ескалації в Придністров'ї

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На Банковій розповіли, що будуть робити у разі ескалації в Придністров'ї

Фото: Getty Images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що у разі ескалації у так званому Придністров'ї Україна буде ухвалювати певні рішення.

Також він додав, до санкційного переліку мають бути включені якомога більше суб'єктів, які працюють в Придністров'ї.

Про це радник керівника ОП розповів в ефірі телеканалу Молдови.

"Взагалі Придністров'я в його нинішньому вигляді насправді є дестабілізаційним чинником не тільки для Молдови, в тому плані, що воно не дає країні ефективно розвиватися. Це також ядро ​​дестабілізації і напруженості в Україні", – зауважив Подоляк.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, ситуація на території так званого Придністровського регіону Республіки Молдова залишилася без суттєвих змін. Російські військові перебувають у підвищеному ступені бойової готовності.

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Чи розглядає військово-політичне керівництво України можливого удару з боку Придністров'я – Михайло Подоляк

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