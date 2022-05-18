На Банковій розповіли, що будуть робити у разі ескалації в Придністров'ї

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що у разі ескалації у так званому Придністров'ї Україна буде ухвалювати певні рішення.
Також він додав, до санкційного переліку мають бути включені якомога більше суб'єктів, які працюють в Придністров'ї.
Про це радник керівника ОП розповів в ефірі телеканалу Молдови.
"Взагалі Придністров'я в його нинішньому вигляді насправді є дестабілізаційним чинником не тільки для Молдови, в тому плані, що воно не дає країні ефективно розвиватися. Це також ядро дестабілізації і напруженості в Україні", – зауважив Подоляк.
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, ситуація на території так званого Придністровського регіону Республіки Молдова залишилася без суттєвих змін. Російські військові перебувають у підвищеному ступені бойової готовності.
Читайте також:
- "Сьогодні цей процес призупинений": Подоляк прокоментував, чи справді Україна вийшла з переговорів з Росією
- Україна сама має визначати, як завершити війну з Росією - Держдеп
- "Росія повинна вивести війська": Захід не висуває жодних передумов щодо мирної угоди між Україною та РФ