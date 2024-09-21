На Байдена чекає напружений тиждень переговорів, але союзники вже фокусуються на Трампі і Гарріс

Майбутні переговори Байдена зі світовими лідерами можуть здатися "другорядною подією" на тлі запланованих зустрічей Гарріс і Трампа.

Джо Байден залишить Білий дім через чотири місяці, залишивши після себе низку складних криз, з якими доведеться щось робити одному з кандидатів у президенти США – республіканцю Дональду Трампу чи демократці Камалі Гарріс. Міжнародні союзники США стурбовані майбутньою зміною влади у Вашингтоні, тому що кандидати на пост президента представляють надто відмінні погляди на зовнішню політику.

Про це пише Associated Press.

Але зараз Байден готується до напруженого тижня переговорів зі світовими лідерами, які пройдуть у Делавері, Білому домі та ООН. Однак увага всього світу вже переключається на Трампа та Гарріс у спробі зрозуміти, як розвиватиметься ситуація на зовнішньополітичній арені після виборів у США.

"Чим більше я спілкуюся з людьми по всьому світу, тим більше у мене виникає почуття глибокої тривоги щодо перебігу виборів у США", — сказав Джон Альтерман, віце-президент Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.

За його словами, у такій ситуації майбутні переговори Байдена зі світовими лідерами можуть здатися "другорядною подією" на тлі запланованих зустрічей Гарріс і Трампа.

Напружений дипломатичний графік Байдена

Дипломатичний тиждень Байдена розпочався вже у п'ятницю, 20 вересня. Він провів особисту зустріч із прем'єр-міністром Австралії у своєму будинку у Делавері, а сьогодні резиденцію президента США відвідають прем'єр-міністри Індії та Японії.

Також заплановано спільну зустріч лідерів цих чотирьох держав, які представляють Індо-Тихоокеанську групу Quad. Вони зберуться на вечерю у середній школі, де Байден навчався понад 60 років тому.

Потім у понеділок Байден прийме у Білому домі шейха ОАЕ, після чого на три дні вирушить на Генеральну Асамблею ООН. Очікується, що війни в Україні та на Близькому Сході домінуватимуть на порядку денному Генасамблеї та стануть центральною темою виступу Байдена, запланованого на вівторок.

Байден матиме ще одну важливу зустріч – з президентом України Володимиром Зеленським, який прибуде до Вашингтона у четвер. Ймовірно, до графіка президента США буде додано й інші зустрічі на найвищому рівні на полях Генасамблеї ООН.

Майбутні зустрічі кандидатів у президенти США

Тим часом світові лідери вже намагаються налагодити контакти з Гарріс та Трампом. Відомо, що Трамп вже запланував зустрічі з прем'єром Індії і, ймовірно, з президентом України. Білий дім повідомив, що Гарріс зустрінеться із Зеленським та президентом ОАЕ.

Видання зазначає, що у разі обрання президентом Гарріс вона продовжуватиме зовнішню політику Байдена, підтримуватиме Україну та Ізраїль і зміцнюватиме зв'язки в Тихоокеанському регіоні. Водночас Гарріс розкритикувала Трампа за "захоплення диктаторами" та зайву стриманість у відносинах з авторитарними лідерами під час його президентства.

"Абсолютно всім відомо, що ці диктатори та автократи вболівають за те, щоб ви знову стали президентом. Тому що вони ясно дають зрозуміти, що можуть маніпулювати вами за допомогою лестощів та послуг", — заявила Гарріс Трампу під час передвиборчих дебатів.

Зі свого боку, Трамп заявив, що Гарріс не здатна вести переговори, "ненавидить Ізраїль" і поділяє відповідальність за "ганебне" рішення Байдена вивести американські війська з Афганістану.

Нагадаємо, Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі із Трампом. Він хоче зрозуміти, як кандидат у президенти США бачить завершення війни в Україні.

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