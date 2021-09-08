На базі Гуантанамо поновились слухання у справі терактів 11 вересня у США

На базі Гуантанамо поновились слухання у справі терактів 11 вересня у США

Суд мав поновитись ще на початку року, але через пандемію його перенесли на осінь.

Слухання у справі терактів 11 вересня поновились на базі Гуантанамо на Кубі.

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Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 8 вересня.

На лаві підсудних п'ятеро - це Халід Шейх Мохамед, якого вважають організатором терактів, та його поплічники. Їх затримали в Пакистані у 2003 році і відтоді тримають в тюрмі Гуантанамо. Звинувачення їм висунули у 2012 році, але відтоді процес не зрушив з місця. Це пояснюють великим обсягом матеріалів справи.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року терористи "Аль-Каїди" захопили чотири пасажирські літаки – два з них спрямували у башти-близнюки всесвітнього торгового центра у Нью-Йорку, третій – у будівлю Пентагона і ще один лайнер упав у штаті Пенсильванія. Тоді загинули майже 3 тисячі людей – це наймасовіші теракти в історії людства.

Новини світу: на базі Гуантанамо на Кубі поновились слухання у справі терактів 11 вересня

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