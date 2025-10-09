На базі НАТО оголосили тривогу через невідомий безпілотник: подробиці

База НАТО

У середу, 8 жовтня, ввечері невідомий безпілотник залетів до зони безпеки стратегічно важливої бази НАТО в Гайленкірхені (Німеччина), спричинивши негайне оголошення тривоги.

Про це пише Spiegel.

Підозрілий БпЛА був зафіксований після 19:00 у безпольотній зоні військової авіабази, розташованої в Північному Рейн-Вестфалії. Згідно зі службовою запискою, дрон пролетів над злітною смугою на невеликій висоті протягом приблизно однієї хвилини.

База НАТО в Гайленкірхені є ключовим об’єктом. Звідси злітають розвідувальні літаки Awacs. Вони відіграють важливу роль у моніторингу повітряного простору східного флангу Альянсу. Через свою стратегічну важливість база перебуває під особливо пильною охороною бундесверу.

Після інциденту військова поліція негайно сповістила цивільну поліцію. На місце виїхали правоохоронці та провели обшук території навколо авіабази, проте ані дрон, ані його оператора знайти не вдалося.

Попри відсутність результатів пошуку поліції було наказано «посилити заходи безпеки». Представник авіабази підтвердив факт інциденту та подальшого обшуку території.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті вторгнення російських дронів до повітряного простору країн Євросоюзу — це «„гібридна війна“. Не варто помилятися щодо нібито їхньої випадкової появи.

За даними ISW, Росія активізувала інформаційно-психологічну фазу («Фаза 0») підготовки до можливого конфлікту з НАТО. Мета — створення передумов для війни більшого масштабу.