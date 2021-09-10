На базі ВПС США оголосили режим НС через повідомлення про стрілянину

На базі ВПС США оголосили режим НС через повідомлення про стрілянину

Об'єкт тимчасово закрили.

На базі Військово-повітряних сил США Райт-Паттерсон в Огайо у четвер, 9 вересня, через повідомлення про стрілянину оголосили режим надзвичайної ситуації.

Про це йдеться на Twitter-сторінці 88-го крила авіабази.

"Приблизно о 21:25 служби безпеки відреагували на повідомлення про активного стрілка в Національному центрі повітряно-космічної розвідки в зоні А", - йдеться у повідомленні.

Об'єкт тимчасово закрили, інформація уточнюється. Стежте за оновленнями.

Раніше у США після кількагодинних переговорів затримали чоловіка, який погрожував підірвати бомбу біля Капітолія у Вашингтоні.

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