На базу "Вагнера" в Білорусі прибули 300 одиниць техніки: супутникові фото

Ще кілька днів тому база "Ціль" за 100 км від Мінська була практично порожньою.

До Білорусі на військову базу ПВК "Вагнер" прибули 300 одиниць російської техніки, яку вдалося зафіксувати на супутникові знімки.

Про це OSINT-аналітик Джек Тейлор повідомив 20 липня, інформує Sky News.

На супутникових знімках видно, що на базу "Ціль" у Білорусі прибули приблизно 300 одиниць військової техніки. Саме на цій базі дислоковані "вагнерівці", які брали участь у заколоті в РФ наприкінці червня.

Повідомляється, що ця військова техніка прибула в район розташування найманців після того, як через два дні після невдалого заколоту власника "Вагнера" Євгена Пригожина на згаданій базі почали з'являтися намети. Зауважимо, що переїзд "вагнерівців" до Білорусі був частиною угоди Пригожина з Кремлем після бунту.

Супутникове фото бази ПВК "Вагнер" у Білорусі

Супутниковий знімок із бази "Ціль", що за 100 км від Мінська, був зроблений 19 липня. На ньому видно близько 60 вантажівок. Кількома днями раніше база була практично порожньою.

У повідомленні вказано, що вантажівками може перевозитися велика військова техніка та інші елементи постачання.

Станом на 19 липня до Білорусі на базу "Вагнера" прибули 300 одиниць військової техніки / Супутниковий знімок

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