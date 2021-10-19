На березі острова в Японії з’явилися кораблі-примари із минулого

Сейсмічна активність вулкану на острові Іводзимі підняла на поверхню затоплені під час Другої світової війни військові судна японського флоту.

Поштовхи одного з найактивніших японських вулканів Сурібаті на острові Іводзимі призвели до того, що піднялися на поверхню 24 кораблі, які були потоплені США під час Другої світової війни.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на супутникові знімки, опубліковані японським агентством All Nippon News.

На опублікованих кадрах видно залишки 24 японських транспортних суден, які були потоплені ВМС США наприкінці війни під час епічної битви на Іводзимі, яка відома завдяки знаковій фотографії, на якій морські піхотинці США піднімають американський прапор на горі.

У той час понад два десятки японських кораблів були передислоковані в західну частину острова, де й були потоплені американцями. Саме ця частина морського дна тепер почала підніматися під час підземних поштовхів, викликаних активністю вулкана Сурібаті. В результаті цієї діяльності затонулі кораблі опинилися на вулканічному попелі.

За словами директора урядового Центру сприяння дослідженню вулканів Сецуя Накада, сейсмічна активність досі не припинилася, залишається загроза виверження вулкана. Людям вулкан не загрожує, оскільки жителів на острові немає, відколи його в 1968 році повернули Японії Сполучені Штати.

Нагадаємо, раніше у Середземному морі стався потужний землетрус магнітудою 6,4 бала. Підземний поштовх відчули жителі Греції, Ізраїлю, Єгипту, Лівану, Туреччини, Кіпру та Сирії.

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