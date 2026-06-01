На березі в Данії роздувається гігантська "біологічна бомба": який вигляд має

Туша кита Тіммі на острові Анхольт / © Bild

Реклама

На березі датського острова Анхольт стало небезпечно через тушу горбатого кита. Тварина сильно роздувається від газів всередині й може будь-якої миті вибухнути. Підходити до неї смертельно небезпечно: людей може поранити шматками м’яса або ж вони підхоплять серйозну інфекцію.

Про це повідомляє BILD.

Загроза детонації та бактеріологічна небезпека

Повідомляється, що процес розкладання туші кита, якого назвали Тіммі, наразі неконтрольований. Фахівець Німецького морського музею у Штральзунді Альмут Ноймайстер пояснив, що передбачити точний момент розриву тканин неможливо.

Реклама

За його словами, це залежить від температури довкілля та швидкості гниття внутрішніх органів.

«Але він вибухне», — наголосив експерт.

У разі раптового розриву радіус ураження може бути значним. Датський дослідник китів Петер Тегльберг Мадсен попередив, що під час інциденту в повітря вилетять «кілограмові шматки м’яса, які можуть вбити».

Окрім фізичних травм від розлітання решток плоті, серйозну загрозу становлять патогенні мікроорганізми. Особливо ризикують допитливі туристи та місцеві жителі, які підходять до кита без спеціального захисного спорядження. У радіусі поширення бактерій можна заразитися такими небезпечними хворобами: грип, бруцельоз, краснуха, токсоплазмоз.

Реклама

Операція з розмінування «біологічної бомби»

Перед тим як розпочати розтин або утилізацію тварини, фахівці мають провести складну процедуру дегазації. Петер Тегльберг Мадсен порівняв цей процес із процесом «обеззброєння бомби».

Для безпечного випуску газів біологи використовуватимуть спеціальний ніж із китобійного промислу. Процедуру мають право виконувати виключно досвідчені експерти, які здатні точно визначити місце проколу товстого шару підшкірного жиру для контрольованого виходу внутрішнього тиску.

Наразі влада Данії офіційно закликала громадян суворо дотримуватися дистанції та в жодному разі не наближатися до небезпечного об’єкта на узбережжі.

Нагадаємо, ще 15 травня, біля данського острова Ангольт виявили мертвого кита. Існує припущення, що загиблою твариною є врятований раніше горбатий кит Тіммі, який перед цим викинувся на мілину біля узбережжя Німеччини.

Реклама

Новини партнерів