На безрезультатних переговорах Путін розповідав зятю Трампа про Полтавську битву

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Під час закритої зустрічі у Кремлі зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером президент РФ Володимир Путін раптово перейшов до своїх улюблених фантазій про історію. Зокрема, він розповів зятю Дональда Трампа про Полтавську битву 1709 року.

Про це повідомив у мережі Х американський журналіст та письменник Майкл Вайс.

«Принаймні, Джаред дізнався про Полтавську битву», — прокоментував він зміст переговорів, під час яких не було досягнуто жодного прогресу для припинення російської агресії в Україні.

Відомо, що «історичні» лекції — улюблений пропагандистський прийом російського диктатора, який утікає в історію, коли не має аргументів щодо сучасних подій та хоче затуманити реальність.

Тож згадка про одну з ключових битв Північної війни, в якій війська Петра I розгромили шведську армію Карла XII разом із частиною козацьких сил під проводом Івана Мазепи, ймовірно була черговим викидом його псевдоісторичного марення.

Радянська та російська інтерпретація подій Північної війни, під час якої відбулася Полтавська битва, є одним із наріжних каменів, за допомогою яких кремлівська пропаганда намагається обґрунтувати свої права на Україну.

Нагадаємо, помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що переговори Путіна зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером були «корисними», однак компромісного варіанту щодо плану врегулювання війни в Україні поки що не знайдено.

Видання Politico зауважило, що Віткофф і Кушнер змушені були прогулюватися Москвою і обідати в ресторані, очікуючи на зустріч з господарем Кремля упродовж кількох годин.