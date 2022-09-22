На "Безсмертний полк" ходила, але батька 5 дітей віддавати не хоче: жителька Бурятії обурилась через мобілізацію

У Росії мобілізували батька 5-ти дітей, який ніколи не служив в армії.

Інцидент стався в Улан-Уде, що в Бурятії. Дружина мобілізованого обурилась на те, як відбувається призов у Росії.

Відео у соціальних мережах поширила журналістка Яніна Німаєва.

Німаєва розповіла, що одразу після того, як Путін оголосив у Росії мобілізацію, її чоловіку вручили повістку. Жителька Бурятії зауважила, що її чоловіку 38 років, він виховує 5 дітей та ніколи не служив в армії. Попри це ввечері, 21 вересня, йому зателефонували з роботи та наказали бути вдома, оскільки він підлягає мобілізації.

Журналістка з Бурятії обурилась, що її чоловіка його ж колеги хочуть відправити на фронт.

"Молодшим дітям, двійні, немає й трьох років. Чоловік не служив, не в запасі, працює в ГО та НС Улан-Уде. Незважаючи на всі правила мобілізації, за якими під неї не підпадають чоловіки з чотирма та більше дітьми, мого чоловіка його колеги намагаються відправити в Україну!", - каже Яніна Німаєва.

Журналістка обурилась на те, як у РФ мобілізовують чоловіків та заявила, що владі лише потрібно виконати плани.

Зазначимо, що судячи із фото Німаєвої раніше вона брала участь у пропагандистській акції "Безсмертний полк", а тепер не хоче, щоб її чоловік йшов на війну.

Нагадаємо, як у Росії чоловіки йдуть на мобілізацію.

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