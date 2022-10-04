На Білорусь потрібно тиснути так само, як і на агресорку Росію - польський міністр

Польський міністр оборони Маріуш Блащак вважає, що світові треба тиснути на Білорусь так само, як і на агресорку Росію.

Справа у тому, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримує війну проти України, яку 24 лютого розпочала Москва. Диктатор стоїть пліч-о-пліч з очільником Кремля.

Про це Блащак заявив під час Варшавського безпекового форуму, пише агентство PAP.

За словами польського дипломата, євроатлантична спільнота має протистояти російським спробам демонтувати світовий порядок. Саме тому слід продовжувати тиснути на Москву.

"Поки Росія не буде готова ухвалити політичне вирішення цього конфлікту, яке гарантуватиме довгострокову безпеку України, буде необхідність надання широкої та всебічної підтримки Україні. Те, чого Київ може досягти за столом переговорів, дуже тісно пов’язане із ситуацією на полі бою", - наголосив міністр оборони Польщі.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко підтвердив те, що його країна бере участь у так званій "спеціальній військовій операції". Проте "президент" наголошує, що під час бойових дій вони "нікого не вбивають".

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