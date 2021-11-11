На білорусько-польському кордоні помер 14-річний курд — ЗМІ

Мігранти розповіли журналістам, що підліток помер від застуди. Своєю чергою Білорусь спростовує цю інформацію.
У польських ЗМІ з’явилася інформація, що у білоруському таборі мігрантів на кордоні з Польщею помер 14-річний хлопчик.
Про це пише oko.press.
Інцидент стався у таборі мігрантів поряд із переходом до Кузниці. Журналістам про подію повідомив іракський біженець на ім'я Раванд. За його словами, 14-річний курд помер від застуди. Чоловік стверджує, що білоруські прикордонники доправили дитину до лікарні, однак урятувати життя підлітка не вдалося.
Невдовзі новину про смерть хлопчика виданню підтвердив інший мігрант. У Мережі з'явилося відео, де натовт мігрантів несе на носилках щось загорнуте у спальний мішок. Автори відео стверджують, що це тіло померлого підлітка.
Своєю чергою Білорусь спростовує цю інформацію.
"Вночі медики (білоруської — Ред.) прикордонної служби допомогли дитині, у якої було виявлено ознаки переохолодження. Поширена інформація про випадок загибелі серед біженців відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні Прикордонного комітету Білорусі.
Як повідомляє Радіо Свобода, від 4 серпня до 29 жовтня на польсько-білоруському кордоні було зафіксовано щонайменше дев'ять випадків смерті серед мігрантів.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
Сьогодні, 10 листопада, у німецькому Бундестазі запропонували відправити нелегалів з Білорусі до України.
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