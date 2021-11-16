На білорусько-польському кордоні загострилася ситуація: мігранти кидають у прикордонників каміння (відео)

На білорусько-польському кордоні загострилася ситуація: мігранти кидають у прикордонників каміння (відео)

Польські служби відбивають атаку мігрантів.

У вівторок, 16 листопада, на білорусько-польському кордоні загострилася ситуація: мігранти перейшли у наступ. Зокрема, у польських прикордонників летять каміння та пляшки.

Про це повідомило у Twitter польське Міністерство національної оборони.

"Білоруські служби оснастили мігрантів шумовими гранатами. Вони почали кидали зброэю в польських солдатів і офіцерів", - йдеться у повідомленні.

Migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe i obrzucili polskich żołnierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Зазначається, що польські служби відбивають атаку мігрантів. Слід зазначити, що напередодні на ділянці польсько-білоруського кордону в районі села Стажина (Польща) група мігрантів здійснила спробу силового штурму.

Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak pic.twitter.com/ESHN155vkf — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Своєю чергою, польські силовики застосовують газ і водомет.

До слова, прикордонна служба Польщі повідомляє, що протягом минулої доби, 15 листопада, було зафіксовано 224 спроби перетину білорусько-польського кордону. Прикордонна служба видала припис покинути територію країни 29 іноземцям.

Як повідомлялося, 15 листопада ЄС розширив критерії запровадження санкцій проти режиму Лукашенка через міграційну кризу. Однак сам п'ятий пакет санкцій ще не опубліковано. Невідомо і коли він почне діяти. тепер ЄС зможе переслідувати фізичних та юридичних осіб, які організовують або сприяють діяльності режиму Лукашенка, що сприяє незаконному перетину зовнішніх кордонів ЄС.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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