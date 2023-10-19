На Близькому Сході РФ охрестили "згасаючою державою": The Telegraph пояснив чому

Президент Росї Володимир Путін намагається використати війну між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу, щоб отримати вигоду для себе.

Таку думку у статті для The Telegraph висловив полковник армії Великої Британії у відставці Річард Кемп.

З його слів, диктатор хоче домовитися про припинення вогню, щоб "отримати репутацію миротворця і збільшити вплив Росії на Близькому Сході".

"Людина, відповідальна за пролиття величезної кількості крові по всьому світу, і особливо в Україні, тепер каже: "Наразі важливо зупинити кровопролиття", — зазначив Кемп.

Однак Кемп вважає, що його втручання в конфлікт нічого не змінить.

"Репутація Росії, як сильної світової держави, була сильно підірвана в Україні. ЗС РФ залишаються в дуже важкому становищі за 18 місяців після початку повномасштабного вторгнення до України. Удари ЗСУ ракетами ATACMS по аеродромах ворога в тимчасово окупованих Луганську і Бердянську сильно принизили Кремль. Тепер країни Близького Сходу вважають Росію "згасаючою державою". Зокрема, у Сирії Путін вже втрачає позиції, оскільки частину сил йому довелося передислокувати звідти до України", - написав він.

Експерт також зазначив, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу може надати Кремлю короткочасну вигоду. Однак наразі Захід згуртовується навколо Ізраїлю, а РФ на його тлі виглядає "аутсайдером".

Раніше західні ЗМІ писали, що передавання Україні ракет ATACMS свідчить про зміну ставлення президента США Джо Байдена до підтримки Києва. Більше про це читайте у новині.

Нагадаємо, у Кремлі шукають заміну Путіну. Як пишуть західні ЗМІ, Путін серйозно хворий.

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